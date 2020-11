Red 17:16 Sierologico per i Carabinieri dell´Isola “Sicuri per la tua sicurezza” è il titolo della campagna finanziata dal settore assicurativo per i militari impegnati nell´emergenza Covid-19, che porta a 35mila test sierologici. In Sardegna, screening nelle sedi del Nono Battaglione a Cagliari e del Comando provinciale di Sassari







Si tratta di un progetto importante anche per la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini. Vista la capillare distribuzione delle caserme dei Carabinieri sul territorio italiano, i militari dell’Arma sono tra i rappresentanti delle Forze dell’ordine che entrano maggiormente a contatto con la popolazione. Nei mesi del lockdown, sono stati i primi a intervenire in soccorso delle persone, soprattutto nelle zone rosse e nelle aree più isolate e difficili da raggiungere, prestando aiuto anche agli anziani, i più esposti al rischio contagio. Proprio per questo motivo, il settore assicurativo ha deciso di essere accanto ai Carabinieri con un’iniziativa di prevenzione che garantisce massima sicurezza per i militari e per la cittadinanza durante le operazioni di assistenza sul territorio. La Fondazione metterà a disposizione 35mila test sierologici per i Carabinieri da effettuare su tutto il territorio nazionale. In questi giorni, l’iniziativa coinvolge i militari dell’Arma della Sardegna, con gli screening che si sono già svolti dal 26 al 30 ottobre nella sede del Nono Battaglione Carabinieri Sardegna, con sede a Cagliari, per poi proseguire da oggi (lunedì) a venerdì 6 novembre nella sede del Comando provinciale di Sassari.



L'iniziativa si è già svolta in Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Puglia, Trentino Alto Adige e Veneto. I prelievi si svolgono nelle caserme dell'Arma e, nelle prossime settimane, Sicuri per la tua sicurezza proseguirà nelle altre regioni italiane e si concluderà entro l'autunno. La campagna di test sierologici fa parte di un progetto più ampio, portato avanti dal settore assicurativo per la sicurezza, la protezione e la ripartenza del Paese.