Cor 19:08 Il comandante dell´Arma a Fonni Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri ha incontrato il Carabiniere Ylenia Crivellaro rimasta ferita nella rapina avvenuta ai danni dell’Ufficio Postale di Fonni il 31 ottobre scorso







All’incontro era presente anche la mamma della 25enne ferita, dimessa nel pomeriggio del medesimo giorno della rapina con una prognosi di 20 giorni per “ferita d'arma da fuoco parte inferiore gamba destra”. Inoltre, il Comandante Generale ha incontrato anche il Carabiniere 27enne Gianmarco Corrias che si trovava in servizio il giorno della rapina.



La visita è stata anche l’occasione per salutare i militari del Comando Provinciale di Nuoro e ringraziarli per il sacrificio svolto quotidianamente insieme a tutti i Carabinieri, che in ogni parte del paese svolgono il loro servizio mettendo a repentaglio la propria incolumità per il bene collettivo. Commenti FONNI - Nel primo pomeriggio di oggi, presso il Comando Provinciale di Nuoro, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, accolto dal Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, Generale di Divisione Giovanni Truglio e dal Comandante Provinciale di Nuoro, Colonnello Massimo Cucchini, ha incontrato il Carabiniere Ylenia Crivellaro rimasta ferita nella rapina avvenuta ai danni dell’Ufficio Postale di Fonni il 31 ottobre scorso.All’incontro era presente anche la mamma della 25enne ferita, dimessa nel pomeriggio del medesimo giorno della rapina con una prognosi di 20 giorni per “ferita d'arma da fuoco parte inferiore gamba destra”. Inoltre, il Comandante Generale ha incontrato anche il Carabiniere 27enne Gianmarco Corrias che si trovava in servizio il giorno della rapina.La visita è stata anche l’occasione per salutare i militari del Comando Provinciale di Nuoro e ringraziarli per il sacrificio svolto quotidianamente insieme a tutti i Carabinieri, che in ogni parte del paese svolgono il loro servizio mettendo a repentaglio la propria incolumità per il bene collettivo.