Red 11:15 Proroga per suoli pubblici: avviso ad Alghero Aperta dal Settore Demanio e Patrimonio la possibilità della proroga al 31 dicembre per l’occupazione di suolo pubblico “Covid”, per gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con la stretta osservanza di rigide misure igienico-sanitarie e di distanziamento sociale. Istanze fino al 15 novembre







Domenica 15 novembre, scadrà la possibilità di presentare la comunicazione. Le proroghe saranno riconosciute soltanto per i possessori di concessioni di suolo Covid fino al 31 ottobre e non anche per i titolari di esercizi di somministrazione che non abbiano avuto riconosciuta l’estensione di superficie.



La permanenza della concessione è subordinata all’apertura dell’attività e all’effettivo utilizzo del suolo Covid. Il modulo per la presentazione della richiesta è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero. Commenti ALGHERO - Aperta dal Settore Demanio e Patrimonio del Comune di Alghero la possibilità della proroga a giovedì 31 dicembre per l’occupazione di suolo pubblico “Covid”, per gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande (compresi bar, ristoranti e pizzerie), con la stretta osservanza di rigide misure igienico-sanitarie e di distanziamento sociale. Le attività interessate, che hanno già richiesto e ottenuto l’autorizzazione a seguito dell’emergenza Covid-19, potranno pertanto comunicare all’Ufficio Suoli pubblici del Comune, via Pec, all’indirizzo web protocollo@pec.comune.alghero.ss.it, la volontà di voler estendere dal primo novembre e fino al 31 dicembre, i suoli supplementari già concessi, senza mutamento circa l’entità della occupazione e la sua dislocazione sul sedime pubblico.Domenica 15 novembre, scadrà la possibilità di presentare la comunicazione. Le proroghe saranno riconosciute soltanto per i possessori di concessioni di suolo Covid fino al 31 ottobre e non anche per i titolari di esercizi di somministrazione che non abbiano avuto riconosciuta l’estensione di superficie.La permanenza della concessione è subordinata all’apertura dell’attività e all’effettivo utilizzo del suolo Covid. Il modulo per la presentazione della richiesta è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero.