Fimaa nazionale: Mainas confermato vicepresidente

CAGLIARI - Unico sardo ad aver raggiunto un incarico a livello nazionale nella storia della federazione, il 58enne Marco Mainas, da trentotto agente immobiliare, è stato confermato alla guida della vicepresidenza nazionale della Federazione italiana mediatori agenti d'affari. Dopo la riconferma di Santino Taverna alla guida della Federazione per il quinquennio 2020-2025, avvenuta durante l'Assemblea del 25 luglio, il Consiglio nazionale Fimaa, aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia, su proposta dello stesso Taverna, ha completato il rinnovo delle cariche sociali, con la nomina dei cinque vicepresidenti nazionali (compreso il vicario) e degli undici componenti di Giunta esecutiva. Come vicepresidente vicario è stato riconfermato Maurizio Pezzetta (Fimaa Roma). Alla vicepresidenza sono stati confermati Marco Mainas (Fimaa Sud Sardegna), Alessandro Simonetto (Fimaa Venezia e Rovigo) e nominati due nuovi vicepresidenti: Davide Bisi (Fimaa Pavia) e Vincenzo De Falco (Fimaa Campania, che comprende i mandamenti di Napoli, Caserta e Salerno).«Questa carica mi consente di avere l'organizzazione per tutta l'Italia - ha commentato Mainas - è una delega che ricoprivo nel precedente quinquennio solo per il sud e isole, questa volta è stata ampliata a tutta l'Italia, anche se ritengo che in questo momento debba essere coadiuvato da altri colleghi che mi daranno una mano d'aiuto nei loro territori, un aspetto importante che mi consente di promuovere l'Isola». La Federazione degli agenti immobiliari è una delle più importanti a livello nazionale, annovera oltre 12mila iscritti con un comparto che coinvolge circa 40mila addetti.Secondo i dati della Camera di commercio, gli agenti attivi sono circa 450 nel Sud Sardegna. Solo a Cagliari se ne contano 150 iscritti alla Fimaa Sud Sardegna. E pandemia e lockdown non hanno fermato le vendite e gli acquisti. La Fimaa Sud Sardegna ha chiuso accordi commerciali con società che hanno aperto il mercato ai "virtual tour". Il fatturato aumenta rispetto agli anni precedenti registrando un +5percento da gennaio a oggi. I prezzi degli immobili hanno subito un lieve ribasso nel corso dell'anno registrando un -10percento di calo. Ma allo stato attuale, i prezzi si stanno stabilizzando. Oggi, cambiano le esigenze degli acquirenti. L'emergenza sanitaria porta chi vuole comprare una casa a valutare sempre di più la presenza di terrazze, ampie verande e giardini e di conseguenza immobili fuori città. «Negli ultimi mesi, è anche capitato che vendessimo case a persone del nord Italia e del Lazio che hanno deciso di tornare nei loro paesi nativi in provincia di Nuoro - ha spiegato il vicepresidente nazionale Marco Mainas - con i virtual tour possiamo proporre i nostri immobili anche oltre Tirreno e riscontrare un discreto successo».Nella foto: il vicepresidente nazionale Fimaa Marco Mainas