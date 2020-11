Cor 9:55 Red Donkey, ospitalità gratuita ad Alghero Red Donkey sostiene la creatività e offre ospitalità gratuita nel nuovo coworking situato nel centro di Alghero. Finanziato da Kelku, un’agenzia ricettiva per la Sardegna, lo scopo del programma è quello di favorire l’avvio e lo sviluppo di progetti professionali innovativi



Nella foto: il Coworking di via Gramsci 6 ad Alghero (+39 079 413 5824) Commenti ALGHERO - Red Donkey sostiene la creatività e le giovani imprese algheresi e offre ospitalità gratuita nel nuovo coworking situato nel centro di Alghero. Lo spazio di Via Gamsci lancia il programma: un abbonamento di 2 mesi (con possibilità di proroga) completamente gratuito a startupper e liberi professionisti.Si tratta di una iniziativa nata per aiutare i giovani e le neonate aziende creative ad avviare una nuova impresa senza l’angoscia di sobbarcarsi ingenti spese di gestione di ufficio. Finanziato da, un’agenzia ricettiva per la Sardegna, lo scopo del programma è quello di favorire l’avvio e lo sviluppo di progetti professionali o di impresa in un momento particolarmente difficile per l'economia locale.Le domande saranno selezionate privilegiando progetti che abbiano un impatto locale e sostenibile, negli ambiti sociali, dell’economia circolare, turistico, dell’agricoltura, nel comparto vitivinicolo, per chiudere con il settore educativo. I candidati selezionati avranno a disposizione scrivanie dedicate accessibili dal lunedì al venerdì, sale per incontri e spazi condivisi, strumentazione e tecnologia, uno spazio relax opportunamente attrezzato. Sarà offerto un supporto nell’accesso a finanziamenti e saranno proposte attività di matching/networking con imprese e imprenditori.L'auspicio è che da Alghero prendano vita progetti sfidanti, che riescano a dare nuova linfa alla tradizione imprenditoriale di questo territorio. Per partecipare al programmae sufficiente scaricare il modulo della domanda qui , compilarla e inviala all’indirizzoNella foto: il Coworking di via Gramsci 6 ad Alghero (+39 079 413 5824)