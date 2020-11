Covid-19 a Sassari: 34 positivi in 24 ore

2/11/2020 Mario Figoni lancia il sasso. «C´è il farmaco anti-Covid» Mario Figoni, infettivologo con un lunghissima esperienza sul campo, lancia un sasso: «Abbiamo in mano probabilmente il farmaco vincente ma non riusciamo nemmeno ad iniziare una piccola sperimentazione»

18:45 184 positivi e 2 morti ma manca tutto il Sassarese Un problema tecnico non ha reso possibile la trasmissione dei dati della provincia di Sassari nel monitoraggio, che verranno aggiornati nei prossimi report

12:16 «Situazione grave, si intervenga subito» «E´ stato dichiarato lo stato di maxi-emergenza sanitaria, che gli ospedali attivano in caso di situazioni critiche», dichiara il consigliere regionale dei Progressisti Gianfranco Satta

20:33 Sistema tracciamento Covid: interrogazione Pd Con il documento, che vede primo firmatario Cesare Moriconi, i consiglieri regionali del Partito democratico chiedono alla Regione di collaborare con i sindaci e di attivare una piattaforma informatica per la condivisione dei dati in tempo reale

2/11/2020 Covid, tutti dal Prefetto ad Alghero Il sindaco "snobba" la massima assise comunale e la situazione trascende: I consiglieri comunali dei gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Partito democratico, Sinistra in Comune e Movimento 5 Stelle si rivolgono direttamente al Prefetto di Sassari. «Non capiamo come i consiglieri di maggioranza possano permettere tutto questo»

2/11/2020 «Tamponi, pit-stop in via Degli Orti» Il Direttivo cittadino di Forza Italia chiede l’esecuzione dei tamponi rapidi antigenici, che danno il risultato in 15’, nel Poliambulatorio di Via degli orti ad Alghero

3/11/2020 Covid-19: lieve calo dei positivi a Sassari In quattro giorni, diciannove positivi e un ricoverato in meno. Questi i dati forniti oggi dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio igiene e sanità pubblica dell´Assl Sassari

16:04 Apre il primo Covid-hotel nell´Oristanese «All´occorrenza, strutture aperte in tutta la Sardegna. Meno pressione sugli ospedali», spiega l´assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, alla vigilia dell´apertura della struttura

2/11/2020 «Nonni, figli e nipoti rimandate gli incontri» «Proteggiamo anziani e categorie a rischio», è il consiglio che da il medico chirurgo Pietro Demurtas, consigliere comunale sassarese di Sardegna Civica

2/11/2020 Il virus, l´incubo e gli anziani Nel sogno degli anziani, la temuta guerra arriva irrevocabile. La annunciano facce livide e atterrite. La città è colpita, i quartieri isolati, divisi dalle macerie: interrotte le comunicazioni di qualsiasi tipo, soli. Fino all´ultimo hanno detto ai vecchi di restare a casa perché nelle abitazioni il nemico li risparmia

3/11/2020 Atp: vaccino antinfluenzale in azienda La governance della società ha deciso di offrire la possibilità ai propri dipendenti di poter eseguire la profilassi direttamente nei locali dell’azienda. Allestito uno spazio idoneo, sanificato e disinfettato, dove un medico e un infermiere hanno provveduto a somministrare il farmaco ai dipendenti che hanno deciso liberamente di aderire alla campagna vaccinale

9:24 Covid, Nuoro: sopralluogo di Lampis «La Protezione civile regionale è impegnata per affrontare l´emergenza sanitaria», assicura l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente, con delega alla Protezione civile

3/11/2020 Covid, convitto chiuso a Cagliari Ieri, a seguito di alcuni casi di positività al Covid-19, il sindaco Paolo Truzzu ha firmato un´ordinanza per tenere il Convitto nazionale statale “Vittorio Emanuele II” chiuso fino a sabato 7 novembre per la sanificazione dei locali e in attesa delle indagini epidemiologiche

2/11/2020 Sierologico per i Carabinieri dell´Isola “Sicuri per la tua sicurezza” è il titolo della campagna finanziata dal settore assicurativo per i militari impegnati nell´emergenza Covid-19, che porta a 35mila test sierologici. In Sardegna, screening nelle sedi del Nono Battaglione a Cagliari e del Comando provinciale di Sassari