Allevatore denunciato per evasione



OZIERI – Mercoledì sera, i Carabinieri della Stazione di Ozieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari per evasione un 34enne allevatore ozierese perchè, nonostante fosse in regime di detenzione domiciliare, durante un controllo finalizzato al rispetto dei suoi obblighi non è stato trovato in casa, ma rintracciato a poca distanza dal suo domicilio.