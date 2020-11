video Cor 20:10 Marino, 46 letti Covid si lavora anche di notte: 800mila euro



Le immagini dei lavori in corso di esecuzione nell´ospedale Marino di Alghero: si lavora giorno e notte per rendere operativo l´intero piano nei prossimi giorni: 800mila euro l´investimento in opere e apparecchiature. In arrivo anche importanti finanziamenti per il Pronto soccorso e l´ospedale Civile. Le parole del presidente del Consiglio regionale, Michele Pais.