«Amministrazione evita interrogazioni dell´Opposizione»

Nella foto: il consigliere comunale Francesco Ginesu Commenti SASSARI - «E' da mesi che l’Amministrazione Campus continua a ignorare le richieste dei consiglieri di Opposizione. Le nostre interrogazioni in Consiglio comunale non hanno ancora ricevuto risposta, è una situazione vergognosa quella che stiamo vivendo con l’inattività dell’Amministrazione Campus», dichiara, a nome della sezione sassarese della Lega, la coordinatrice Marina Puddinu.«Sono appena quattro i Consigli comunali tenutisi da agosto ad oggi». precisa Francesco Ginesu, unico rappresentante Lega nella massima assise sassarese, per segnalare «l’immobilismo di questa Giunta». Era l’ottobre del 2019 quando il consigliere leghista faceva richiesta di informazioni e documentazione per conoscere lo stato degli immobili comunali adibiti a uso scolastico. Già a settembre dello stesso anno, con un’altra interrogazione sul decoro urbano, la Lega chiedeva informazioni su censimento, controlli e stato degli edifici privati e loro manutenzione, ma a oggi non è mai pervenuta risposta.Sulla scia della lamentela del consigliere Mariolino Andria, secondo il quale è da tre settimane che non viene convocato il Consiglio, il consigliere Ginesu riprende l’articolo 57 comma 4 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale del Comune di Sassari che recita: «nel presentare un’interrogazione, il consigliere può chiedere di avere risposta scritta, che deve essergli data entro dieci giorni». «L'auspicio del Gruppo Lega Sassari è che il sindaco Campus smetta di governare con arroganza e inizi a fornire risposte ai rappresentanti dei cittadini nel pieno rispetto del regolamento», conclude Puddinu.Nella foto: il consigliere comunale Francesco Ginesu