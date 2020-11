Red 11:07 «Biblioteche chiuse, ma la Bibliomise non si ferma» La Biblioteca Fraternita della Misericordia, ad Alghero, chiusa “fisicamente” fino a giovedì 3 dicembre, a partire da martedì 10 novembre, attiverà “Bibliomise book clubbing”, un gruppo di lettura on-line







Infatti, da martedì 10 novembre, parte “Bibliomise book clubbing”, un gruppo di lettura on-line aperto a tutti. Gli incontri avranno cadenza mensile e si svolgeranno sulla piattaforma “Meet”. Il primo appuntamento della serie è fissato per martedì 10, alle 18. Durante l'incontro, i partecipanti potranno proporre il titolo di un libro da leggere nel corso del mese successivo, e su cui discutere durante la prossima riunione del Bbc.



ALGHERO - In osservanza delle disposizioni previste dal Dpcm, anche la Biblioteca Fraternita della Misericordia ha temporaneamente chiuso al pubblico fino a giovedì 3 dicembre. Però, nonostante la sospensione dei servizi di prestito e restituzione, l'attività della biblioteca continua con nuovi progetti on-line.