Serie A: il Cagliari c'è

Antonio Burruni 16:55 Serie A: il Cagliari c'č Sul manto erboso della Sardegna Arena, i rossoblu battono 2-0 la Sampdoria nel match valido per la settima giornata del massimo campionato. Di Joao Pedro, su rigore, e di Nandez, le reti della vittoria







PRIMO TEMPO. Al 5', traversone dalla destra di Ounas, Joao Pedro anticipa tutti, ma l'incrocio dei pali gli dice di no alla sua incornata. Dopo un avvio di marca rossoblu, ora gli ospiti hanno alzato il loro baricentro. Sfida veloce, tra due squadre attive fino ai 25metri avversari, poi arriva l'errore in preparazione. Al 37', Augello sbaglia il retropassaggio e poi atterra Nandez che si stava involando verso la rete: per Ayroldi č "solo" ammonizione. L'arbitro viene richiamato dal Var e dopo due minuti cambia la sua decisione: rosso diretto per il difensore blucerchiato e Samp in inferioritą numerica. Al 43', Ramirez cede il posto a Damsgaard. L'arbitro concede 3' di recupero, poi si va al riposo sul risultato di partenza.



SECONDO TEMPO. La ripresa si apre con Sottil al posto di Marin. Pronti-via e Joao Pedro entra da destra nell'area ospite e fa un sombrero a Tonelli: contatto e calcio di rigore. Va sul dischetto lo stesso numero 10, che batte Audero per l'1-0 rossoblu. Il Cagliari insiste al 49', con Zappa che triangola con Simeone, ma calcia male. Al 53', Ounas calcia sull'esterno della rete. La Samp tenta una reazione. Al 62', Sottil trova un bel varco sulla sinistra e calcia: Audero respinge, ancora il rossoblu in acrobazia e palla sul fondo. Un minuto dopo, giallo per Tonelli. Al 64', ci prova Lykogiannis da fuori, ma la mira č alta. Quattro minuti dopo, arriva il raddoppio rossoblu con Nandez che, innescato da Simeone, si invola verso la porta blucerchiata e firma il 2-0. Triplo cambio ospite al 76', con Quagliarella Jankto ed Ekdal rilevati da La Gumina, Leris e Silva. Un minuto dopo, Ounas viene innescato sulla destra, cross e, sul lato opposto, Sottil arriva puntuale all'appuntamento con il 3-0: ma il Var annulla per fuorigioco di Ounas. Al minuto 81, Verre sostituisce Candreva. Un minuto dopo, giallo per Silva. All'84', Sottil parte palla al piede, avrebbe diversi compagni da servire, ma preferisce calciare lui: tiro debole, facile presa per Audero. Sul ribaltamento di fronte, Cragno č pronto sulla conclusione di Verre. Al minuto 85, Pavoletti prende il posto di Simeone. L'arbitro concede 4' di recupero. Al 90', dentro Tramoni, Caligara e Pisacane per Ounas, Nandez e Pisacane. Due minuti dopo, Audero č pronto su Pavoletti. Al 94', Godin sbaglia il retropassaggio, ma Cragno anticipa agevolmente La Gumina.



CAGLIARI-SAMPDORIA 2-0:

CAGLIARI: Cragno, Zappa (45'st Pisacane), Walukiewicz, Godin, Lykogiannis, Marin (1'st Sottil), Rog, Ounas (45'st Tramoni), Joao Pedro, Nandez (45'st Caligara), Simeone (40'st Pavoletti). (A disposizione: Vicario, Aresti, Klavan, Tripaldelli, Oliva, Pereiro, Cerri). Allenatore Eusebio Di Francesco.

SAMPDORIA: Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello, Candreva, Thorsby, Ekdal (31'st Silva), Jankto (31'st Leris), Ramirez (43' Damsgaard), Quagliarella (31'st La Gumina). (A disposizione: Ravaglia, Letica, Regini, Colley, Verre, Ferrari, Askildsen, Prelec). Allenatore Claudio Ranieri.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi di Molfetta.

RETI: 3'st Joao Pedro, 23'st Nandez.



