Cor 21:10 Via Biasi, 3a media in isolamento La presenza di un alunno risultato positivo al coronavirus ha fatto scattare la sorveglianza attiva per l´intera classe. Anche numerosi professori a casa



ALGHERO - Ancora una classe in temporaneo isolamento fiduciario. E' quanto accaduto ad Alghero nel plesso di via Giuseppe Biasi, scuola secondaria di Primo grado dell'Istituto Comprensivo 3 della città. All'origine di tutto, la presenza di uno studente risultato positivo al coronavirus. La stessa procedura, nello stesso plesso, era già stata attivata qualche settimana fa per un caso analogo verificatosi in un'altra classe [ LEGGI ].