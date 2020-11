Red 9:21 Coltello a serramanico in auto: deferito 20enne Sabato sera, a Golfo Aranci, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un giovane poiché, nel corso di una perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico complessivamente lungo 19centimetri, prontamente sottoposto a sequestro



GOLFO ARANCI – Sabato sera, a Golfo Aranci, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 20enne poiché, nel corso di una perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico complessivamente lungo 19centimetri, prontamente sottoposto a sequestro.