«Report, situazione inaccetabile»

Nella foto: il segretario regionale del Pd Emanuele Cani Commenti CAGLIARI - «Quanto abbiamo visto nella trasmissione di Report a proposito della scelta della Regione di tenere aperte le discoteche per alcuni giorni è inaccettabile e scandaloso. Davanti a quanto abbiamo sentito da parte di più di un esponente della Maggioranza che sostiene il Governo regionale non possiamo che chiedere immediata chiarezza».Dopo la trasmissione di RaiTre, vista lunedì sera, interviene il segretario regionale del Partito democratico Emanuele Cani. «Il presidente della Regione – prosegue Cani - deve chiarire subito e spiegare cosa realmente è successo».«E’ bene ricordare che siamo davanti a uno scenario drammatico e non sembrano esserci soluzioni. Il presidente e i suoi alleati chiariscano e diano immediate risposte. E si assumano la responsabilità di quanto accaduto», conclude il segretario Dem.Nella foto: il segretario regionale del Pd Emanuele Cani