Nuoro: afghano in manette

NUORO – Ieri pomeriggio (martedì), la Digos di Nuoro ha proceduto all’arresto di un cittadino afghano. L’arresto è stato compiuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso recentemente dalla Procura generale della Repubblica della Corte d’Appello di Bari.



Negli scorsi mesi, la Corte di Assise di Appello di Bari ha condannato l’uomo alla pena di quattro anni per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, commesso in concorso con altri connazionali e con un pakistano. L’attività investigativa condotta dalla Digos ha consentito di individuare l'afghano, che utilizzava altri nomi falsi (alias), e di rintracciarlo tra i trattenuti del Cpr di Macomer, dove era trattenuto da due mesi. Nella tarda serata, l'asiatico è stato associato nella Casa circondariale di Oristano-Massama per l’espiazione della pena comminata.