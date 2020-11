Cor 11:00 Docente positivo, scuole medie chiuse a Fertilia Alghero in House, quarantena e tamponi per 58 persone Le tre classi della sezione ospitate nel plesso scolastico di Fertilia, appartenente all´Istituto comprensivo 1 di Alghero, hanno provvisoriamente interrotto le lezioni in presenza



ALGHERO - Docente positivo al Coronavirus nella scuola media di Via Orsera, a Fertilia. Come da protocollo, è stato già avviato il tracciamento dei contatti e disposto l'isolamento preventivo per un'intera classe, in attesa di nuove disposizioni da parte dell'Ats Sardegna. Nel frattempo, le tre classi della sezione ospitate nel plesso scolastico di Fertilia, appartenente all'Istituto comprensivo 1 di Alghero, hanno provvisoriamente interrotto le lezioni in presenza. Analoga situazione era già capitata in diverse scuole primarie e secondarie del territorio.