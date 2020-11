Covid, Sassari: positivi crescono, ricoveri in calo

12/11/2020 Covid, Cagliari: chiusa la Scuola Mameli Il sindaco Paolo Truzzu ha deciso di chiudere temporaneamente la Scuola secondaria di primo grado di Via Bligny, a causa della probabile presenza di un caso di positività. Chiusi per lo stesso motivo i locali utilizzati dalla 4B della Primaria Sergio Atzeni di Via Dessy Deliperi