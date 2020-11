Red 13:21 «Pericolo scongiurato alla Alghero In House» L´assessore comunale delegato Antonello Peru interviene dopo la comunicazione sulla negatività dei tamponi effettuati ai cinquantotto dipendenti della società partecipata del Comune di Alghero







«Il rispetto dei protocolli di sicurezza messi in atto dalla Direzione della Alghero In House che, a suo tempo, erano stati certificati dallo Spresal e dall'Ispettorato e la particolare attenzione dei dipendenti hanno permesso di circoscrivere il contagio ad una sola unità, nei confronti della quale l’assessore e l’Amministrazione, manifestano la loro vicinanza ed in bocca al lupo. Non bisogna però abbassare la guardia - prosegue Peru . tant’è che l’Ats ha imposto il divieto di allontanamento da casa per tutti fino alla fine della quarantena, indicata per martedi 17 novembre».



«Preme, nell’occasione, complimentarsi con la società Alghero In House e la sua Direzione per l’accurato rispetto dei protocolli, la cui attuazione ha impedito che il contagio si propagasse a tutta la struttura e nel contempo, anche se secondario, l’attività di manutenzioni ed il programma di lavori concordato con l’Assessorato riprenderà in tempi rapidissimi», conclude l'esponente della Giunta Conoci.



