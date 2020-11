Red 17:11 Golfo Aranci: nuovo flash mob in spiaggia Organizzato nella prima e più centrale spiaggia del paese con dei cartelli che richiamavano la scritta “No ostriche e cozze”, la manifestazione organizzata dal comitato “Salviamo la costa di Golfo Aranci” si è stato svolto rispettando le norme anti-Covid, con distanziamento, igiene e mascherina







Qualche giorno fa, alla lotta del comitato si è unito anche il “No” del biologo Roberto Barbieri, che arriva dopo il parere negativo di Benedetto Cristo e di Legambiente. In agenda, sabato 5 dicembre, anche un trekking con avvistamento mufloni a Figarolo.



