Algherese a scuola: proroga dell´avviso regionale Prorogato l´avviso pubblico della Regione Sardegna per i finanziamenti relativi all´insegnamento e all´utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche e dei laboratori didattici extracurriculari. L´Amministrazione comunale e la Consulta civica per les polítiques lingüístiques del català de l'Alguer invitano i docenti a iscriversi all´albo regionale







Nella foto: l'assessore comunale Maria Grazia Salaris Commenti ALGHERO - Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relative all'insegnamento delle lingue minoritarie per l'anno scolastico 2020/21. C'è tempo ancora fino a venerdì 20 novembre per le istituzioni scolastiche cittadine per presentare domanda di contributo per l'insegnamento della lingua catalana di Alghero agli studenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. La legge di riferimento è la n.22/2018 e il decreto della Giunta regionale del 4 settembre 2020, che articola in due linee l'intervento. Il primo, “Insulas”, prevede l'insegnamento della lingua in orario curricolare e nell'ambito dell'offerta formativa; il secondo, “Frailes”, riguarda i laboratori didattici extracurricolari. Le risorse messe a disposizione dall'Assessorato regionale alla Pubblica istruzione sono: 660mila euro per Insulas e 284mila per Frailes. I beneficiari dell'avviso, reperibile sul sito internet istituzionale della Regionale autonoma della Sardegna, sono le scuole dell'Isola, statali e paritarie.Come previsto dalle linee guida ratificate dal protocollo di intesa Regione/Ufficio Scolastico regionale, l'attivazione dell'utilizzo e insegnamento della lingua nella singola scuola è subordinata alla richiesta da parte delle famiglie degli studenti per consentire l'insegnamento in unica classe o l'aggregazione di più richiedenti di diverse classi in un unico gruppo di apprendimento. Per l'anno scolastico in corso, le scuole provvedono a far effettuare alle famiglie la scelta di avvalersi dell'insegnamento dell'algherese. L'importante opportunità per rilanciare l'uso della lingua catalana di Alghero nelle scuole offerta dalla legge regionale 22/2018, che destina risorse specifiche per progetti, laboratori e lezioni, prevede inoltre l'iscrizione dei docenti del catalano di Alghero all'elenco provvisorio costituito dalla Regione nella Direzione Generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport. A questo elenco regionale, possono essere iscritti gli insegnanti in possesso di una competenza linguistica assimilabile almeno al livello “C1”.In questi giorni, l'Amministrazione comunale di Alghero sta promuovendo nelle scuole cittadine le opportunità della legge. Ai direttori didattici e ai presidi è stata inviata una comunicazione riguardante la possibilità di iscrizione dei docenti all'apposito elenco regionale, il cui termine è fissato a giovedì 10 dicembre. Giovedì, si è tenuto a Porta Terra un incontro con i referenti scolastici per promuovere questa opportunità, con il sindaco Mario Conoci, l'assessore comunale alla Cultura Marco Di Gangi e con il supporto della Consulta cívica per les polítiques lingüístiques del català de l’Alguer. Parallelamente, la Consulta civica e l'Amministrazione stanno sensibilizzando le famiglie affinché venga scelta l'opzione dell'insegnamento dell'algherese nelle classi.Nella foto: l'assessore comunale Maria Grazia Salaris