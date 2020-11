Red 13:32 «Vaccini pediatrici sospesi ad Alghero» L´allarme è stato lanciato dai consiglieri comunali dei Gruppi di Centrosinistra Sinistra in Comune, Futuro Comune, Per Alghero e Partito democratico, che chiedono che «Si trovi una soluzione per le famiglie»







Commenti ALGHERO - «Si trovi una soluzione per i vaccini pediatrici sospesi». Questa la richiesta dei consiglieri comunali algheresi dei Gruppi di Centrosinistra Sinistra in Comune, Futuro Comune, Per Alghero e Partito democratico. Da qualche tempo, le famiglie algheresi e di tutto il Distretto si trovano impossibilitate a poter fare i vaccini pediatrici: tutto sospeso a causa del Covid-19.«Crediamo purtroppo che questo sia l'emblema della mancanza di organizzazione della sanità sarda e quella del nostro Distretto di appartenenza riguardo alla gestione della cosiddetta "seconda ondata" - affermano Valdo Di Nolfo, Mario Bruno, Ornella Piras, Mimmo Pirisi, Gabriella Esposito, Pietro Sartore e Raimondo Cacciotto - a farne le spese però sono sempre i meno tutelati, i bambini, magari quelli più deboli». In questo momento, stanno saltando vaccinazioni importanti, come quella per il menigococco o il papilloma virus, per non parlare del vaccino antinfluenzale.Intanto, l'Ufficio d'igiene di Alghero è stato di recente trasferito in locali molto spaziosi. «Da parte nostra un sentito grazie alle operatrici e agli operatori che stanno davvero facendo i salti mortali, ma chiediamo alla dirigenza del Distretto di riprendere assolutamente questo tipo di attività preventive, trovando ovviamente le risorse umane necessarie», concludono gli esponenti dell'Opposizione cittadina.