Red 8:12 Voucher connettività: domande a Cagliari Il Comune amplia i termini per mettere a disposizione degli studenti residenti Sim dati da 100Gb/mese e tablet con modem portatile 4G, sia dal punto di vista della scadenza (26 novembre), sia per l´ampliamento dei beneficiari







La proroga permette di agevolare la compilazione delle domande on-line con l’accesso tramite Spid e viene incontro ai cittadini che non hanno ancora completato l’abilitazione al Sistema pubblico di identità digitale. Per favorire ulteriormente la presentazione delle domande, è stato previsto anche il prolungamento dell'attività di supporto ai servizi digitali tramite sportelli aperti al pubblico ubicati negli uffici di città. Commenti CAGLIARI - Riservati a circa 1500 famiglie residenti a Cagliari che al loro interno hanno almeno uno studente (scuola primaria/secondaria di primo e secondo grado anche parificate), i voucher connettività messi a disposizione dal Comune di Cagliari permetteranno di ottenere, in comodato d’uso gratuito e per la durata di un anno, una Sim dati da 100Gigabyte di traffico internet/mese e un tablet Android da 10pollici con modem portatile 4G. Al termine dei dodici mesi, sia il tablet, sia il modem rimarranno nella disponibilità degli studenti.Le domande andranno presentate entro le 23.59 di giovedì 26 novembre. Oltre alla proroga dei termini per richiedere i benefici, le novità introdotte dal Comune riguardano innanzitutto l’ampliamento dei beneficiari, con l'innalzamento del limite Isee da 20mila a 30mila euro. Le modifiche, tuttavia, non alterano i criteri di assegnazione e in nessun caso introducono delle disparità di trattamento o condizioni differenti per chi ha già presentato domanda.La proroga permette di agevolare la compilazione delle domande on-line con l’accesso tramite Spid e viene incontro ai cittadini che non hanno ancora completato l’abilitazione al Sistema pubblico di identità digitale. Per favorire ulteriormente la presentazione delle domande, è stato previsto anche il prolungamento dell'attività di supporto ai servizi digitali tramite sportelli aperti al pubblico ubicati negli uffici di città.