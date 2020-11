Commissione Sanità: associazioni in audizione

17:33 Covid: 479 positivi, 12 morti, crescono ricoveri 517 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+12 rispetto al dato di ieri), mentre è di 67 (+4) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.808

21:02 «Sanità ad Alghero commissariata» «Si dimette dottor Greco». Ad annunciarlo sono i consiglieri che compongono l´Opposizione in Consiglio comunale, che analizzano la situazione, dall´Ospedale Marino al Civile, richiamando il sindaco Mario Conoci alle sue responsabilità e l´Ats «alla nomina urgente dei direttori»

19:09 Drive through a Cagliari: venerdì l´attivazione Domani mattina, nel quartiere della Fiera della Sardegna, sarà attivato il secondo Drive through della Difesa, che resterà attivo per circa due mesi, dalle 8 alle 14, dal lunedì al sabato

14:51 Assistenza a domicilio: «La Regione ci spieghi» I consiglieri regionali del Partito democratico, attraverso un´interrogazione presentata in Consiglio, primo firmatario Roberto Deriu, chiedono lumi alla Regione circa l´istituzione delle Usca per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero

15:16 Stintino: iniziative Comune per prevenzione Covid L´Amministrazione comunale è pronta a mettere a disposizione del medico di base somme per acquisto di kit diagnostici e a rimborsare le famiglie a basso reddito che sostengono spese per test sierologici e tamponi

17/11/2020 Emergenza Covid, firmano 232 medici «Continuiamo ad incrementare gli organici, forze nuove in campo per combattere l´emergenza», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas

video 17/11/2020 Christian Mulas: Basta pezze, uniti sulla sanità «Il nemico è il Covid». L´intervento del presidente della Commissione Sanità di Alghero. Christian Mulas, in occasione del Consiglio comunale che ha votato unanimemente la risoluzione che impegna il Sindaco a chiare e nette recriminazioni a Cagliari: Subito il Dea di Primo livello, anestesisti e fondi per la realizzazione del nuovo ospedale. Le immagini

17/11/2020 «Sanità, pagina importante per Alghero» «Abbiamo fatto bene a non cedere ai tentativi di rinviare il voto e ringraziamo i consiglieri di maggioranza che hanno preferito l’unità alla divisione o al rinvio»

17/11/2020 Sassari: drive through per tamponi molecolari È stato attivato questa mattina dall´Esercito nell’area dei parcheggi di via Pirandello a Sassari, il “Drive Through” dedicato all’esecuzione dei tamponi molecolari

18/11/2020 Commissione Sanità: Gallus convoca i vertici «Vogliamo conoscere i numeri esatti dei ricoveri e dei posti letto impegnati in tutti gli ospedali dell’Isola, distinti per ogni Distretto sanitario. L’emergenza Covid in Sardegna è tale da richiedere un aggiornamento puntuale e costante», ha concluso il presidente della Commissione Domenico Gallus

18/11/2020 Un positivo a scuola: chiuse le Medie di Sennori Riscontrato un caso di positività al Coronavirus: istituto chiuso precauzionalmente per dieci giorni. Cento persone in quarantena. Le lezioni proseguiranno con la didattica a distanza

18/11/2020 Prosegue l’impegno della Sanità militare in Sardegna «Nei prossimi giorni, medici e infermieri militari arriveranno nell’ospedale da campo di Nuoro», annuncia il sottosegretario alla Difesa, con delega alla Sanità militare, Giulio Calvisi

18/11/2020 Covid: Deriu chiede un Piano regionale vaccini I consiglieri regionali del Partito democratico, primo firmatario Roberto Deriu, sollecitano la Regione autonoma della Sardegna affinché intervenga con urgenza per predisporre un piano inerente all´organizzazione delle vaccinazioni anti Covid-19 in Sardegna