Cor 10:35 Fonni in lockdown fino al 3 dicembre La sindaca, Daniela Falconi, ha firmato ieri un provvedimento cautelare temporaneo a protezione della salute della cittadinanza valevole fino 03 dicembre 2020







Nel dettaglio l'ordinanza indica: la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentito il servizio di asporto e la consegna a domicilio fino alle ore 22, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l'attività̀ di preparazione che di trasporto; la sospensione delle attività di servizi alla persona (quali estetisti e parrucchieri), orologeria/oreficeria, fioristi al dettaglio, commercio di abbigliamento e calzature. Resta consentita, ove possibile, la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie;





E ancora: che le attività che continuano ad essere aperte al pubblico (ad esempio negozi di generi alimentari, uffici bancari, uffici postali, edicole, centri servizi, agenzie assicurative, tabacchini, ferramenta, lavanderie, mangimi, rivendita bombole, rivendita legname, farmacie e parafarmacie, attività artigianali ecc.) si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario. Se i locali non consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta; la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta,dei mercati ed il divieto della vendita ambulante;



Chiusura al pubblico anche degli uffici comunali i quali, comunque, garantiranno i servizi essenziali e riceveranno previo appuntamento telefonico; la chiusura al pubblico del cimitero, dell'ecocentro comunale e degli impianti sportivi; la sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Il rito funebre dovrà dunque essere celebrato direttamente al cimitero alla presenza dei soli stretti familiari; sospensione di tutti gli eventi e delle competizioni sportive e i relativi allenamenti. la possibilità di svolgere individualmente attività̀ motoria e/o sportiva all'aperto e in forma individuale;



Infine di ridurre, ove possibile, gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio comunale; Resta obbligatorio l'utilizzo della mascherina che vada a coprire perfettamente le vie aeree (naso e bocca) con rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. il divieto di ogni forma di raduno conviviale e non, in luoghi pubblici e/o privati, ivi compresi i raduni conseguenti all'attività venatoria svolta nel territorio comunale, nelle sedi sociali di associazioni sportive o culturali.



