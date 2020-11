Red 14:36 SS198, Deidda (FdI): ritardo nei lavori «Al via con ritardo i lavori sul tratto Seui-Lanusei. Fare bene e presto», chiedono il deputato sardo di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda, con il vicepresidente provinciale del partito Manuela Lai e il consigliere comunale di Seui Raimondo Gaviano







«Il ministro - prosegue Deidda - afferma che i lavori consegnati all’impresa esecutrice lo scorso 29 settembre, termineranno entro la fine del mese corrente per un investimento pari a 495mila euro. E' evidente il ritardo, visto che ancora non sono partiti».



«Tale intervento, si legge nelle nota, prevede la realizzazione di una paratia di micropali, di una teca in calcestruzzo armato sul bordo della Strada statale, l’installazione di nuove barriere tipo h2 bordo ponte e il ripristino del corpo stradale ammalorato. Insieme al capogruppo di FdI in Consiglio comunale a Seui Manuela Lai (che è anche vicepresidente provinciale di FdI) e il consigliere comunale Raimondo Gaviano, siamo ovviamente soddisfatti dei soldi stanziati e contiamo che i lavori, al netto dei ritardi, siano conclusi entro l'anno», conclude il deputato.



