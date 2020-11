Red 13:58 Alla Pietraia i banchi per la vendita del bogamarí Il sistema dei mercati cittadini al centro delle iniziative dell’Assessorato alle Attività produttive del Comune di Alghero con l’obbiettivo di rivitalizzare e promuovere le attività. L’assessore Giorgia Vaccaro ha incontrato ieri gli operatori dei mercati civici della Pietraia, di Via Cagliari e del primo pescato sulla Banchina Millelire







Con il delegato della Giunta c’era il dirigente del settore Giovanni Balzano, per affrontare in maniera operativa le criticità, condividere le proposte e attuare misure di sostengo per nuove iniziative. Alcuni punti sono stati già stabiliti da ieri: alla Pietraia, infatti, si sta pensando di creare il punto vendita dei ricci di mare, con postazioni dedicate alla vendita del prodotto.



«Il punto vendita può così generare flussi a beneficio del resto delle attività presenti», afferma Vaccaro, che ha preso visione degli spazi insieme agli pescatori subacquei professionali. Nel mercato de primo pescato sul porto si è parlato dell’efficientamento energetico, progetto che partirà a breve. In Via Cagliari, d’accordo con gli operatori, si provvederà a sistemare il sistema di illuminazione. Gli interventi richiesti sono ora in agenda per l’attuazione di quanto stabilito.



