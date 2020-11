A.B. 8:03 Torres femminile: arrivederci al 2021 Mercoledì, il Consiglio di Dipartimento calcio femminile, analizzando la situazione relativa all’epidemia da Covid-19 in Italia, ha deciso di annullare la Coppa Italia di serie C e ha rimandato la ripresa delle attività al gennaio 2021



Commenti SASSARI - Il Consiglio di Dipartimento calcio femminile, nella riunione di mercoledì, analizzando fra l’altro anche il protrarsi dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia da Covid-19 che continua a interessare il Paese, per il 2020/21 ha disposto l'annullamento della Coppa Italia di serie C e l’organizzazione della Fase nazionale del Campionato Juniores, di competenza del Dcf. Per la ripresa delle attività, le società hanno la possibilità di usufruire di altri quindici giorni da giovedì 3 Dicembre, per organizzarsi e riadattare i propri assetti. Si arriverà, quindi, ai primi del mese di Gennaio 2021 per il recupero delle gare non disputata e con la ripresa della normale attività. Tra le società interessate c'è anche la Torres, unica squadra sarda inserita nel girone C del campionato di serie C nazionale di calcio femminile.