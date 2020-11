Red 10:33 Crisi occupazionale: bando contributi al via L’avviso pubblico è rivolto a lavoratori ex “Sardinia green island”, “Keller”, “Vesuvius”, “Ottana Polimeri” e “Ottana energia” e “S&B Olmedo” (già cessati dagli ammortizzatori sociali o in cessazione entro il 2020) e lavoratori ex “Sittel” ed ex “Unilever”







L’avviso pubblico è rivolto a lavoratori ex “Sardinia green island”, “Keller”, “Vesuvius”, “Ottana Polimeri” e “Ottana energia” e “S&B Olmedo” (già cessati dagli ammortizzatori sociali o in cessazione entro il 2020) e lavoratori ex “Sittel” ed ex “Unilever”. Gli interventi previsti si inquadrano nel complesso delle iniziative poste in essere dalla Giunta Solinas in risposta alla crisi economica derivante dall'epidemia del Coronavirus. I lavoratori potranno fruire di un contributo economico per emergenza Covid-19 da corrispondere una tantum per metà del contributo complessivo spettante a ciascun beneficiario, per il periodo da maggio ad agosto.



La procedura è a sportello, in base all’ordine cronologico di arrivo-invio a sistema delle domande complete e correttamente compilate, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili pari complessivamente a 7,15milioni di euro per l’anno 2020. L'intera gestione delle domande di accesso all'avviso è informatizzata ed è effettuata esclusivamente attraverso il portale Sil di SardegnaLavoro. Le domande potranno essere presentate a partire dalle 9 di venerdì 4 dicembre fino alle 24 di venerdì 18 dicembre.



Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda Commenti OLMEDO – E' stato pubblicato il bando per la concessione di contributi a favore di lavoratori in stato di crisi occupazionale, che, come sottolinea l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, «a causa dell'emergenza sanitaria in corso rischierebbe di aggravarsi e potrebbe comportare l’eventualità di povertà e di esclusione sociale. Le azioni messe in campo dalla Regione mirano a contrastare questa grave situazione».L’avviso pubblico è rivolto a lavoratori ex “Sardinia green island”, “Keller”, “Vesuvius”, “Ottana Polimeri” e “Ottana energia” e “S&B Olmedo” (già cessati dagli ammortizzatori sociali o in cessazione entro il 2020) e lavoratori ex “Sittel” ed ex “Unilever”. Gli interventi previsti si inquadrano nel complesso delle iniziative poste in essere dalla Giunta Solinas in risposta alla crisi economica derivante dall'epidemia del Coronavirus. I lavoratori potranno fruire di un contributo economico per emergenza Covid-19 da corrispondere una tantum per metà del contributo complessivo spettante a ciascun beneficiario, per il periodo da maggio ad agosto.La procedura è a sportello, in base all’ordine cronologico di arrivo-invio a sistema delle domande complete e correttamente compilate, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili pari complessivamente a 7,15milioni di euro per l’anno 2020. L'intera gestione delle domande di accesso all'avviso è informatizzata ed è effettuata esclusivamente attraverso il portale Sil di SardegnaLavoro. Le domande potranno essere presentate a partire dalle 9 di venerdì 4 dicembre fino alle 24 di venerdì 18 dicembre.Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda