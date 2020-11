Red 11:04 Specialistica ambulatoriale: Cocco chiede chiarimenti Il capogruppo in Consiglio regionale di Liberi e uniti Sardigna è intervenuto durante lavori della Sesta commissione Sanità, chiedendo chiarimenti all’assessore regionale della Sanità sull’assegnazione delle ore di specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato da parte dell’Assl di Sassari







«Con l'avviso del 16 novembre, la Direzione sanitaria di Sassari ha pubblicato l'elenco delle ore di specialistica ambulatoriale resesi disponibili senza però indicare alcune figure specialistiche come quelle dei veterinari. Con un successivo avviso integrativo – sottolinea il capogruppo di Leu Sardigna - l’Assl di Sassari ha aggiunto anche le ore di “sanità animale” per i Distretti di Sassari, Alghero e Ozieri-Bono senza però dare seguito a quest’ultimo avviso integrativo nonostante l’autorizzazione da parte del responsabile del Servizio di sanità animale e le richieste avanzate dai sindacati».



«Chiedo all’assessore di fare chiarezza sulla corretta procedura di assegnazione delle ore di specialistica veterinaria, come previsto dal contratto nazionale, da parte dell’Assl di Sassari anche in considerazione del fatto che le stesse richieste sono già state discusse in questa Commissione con ampie rassicurazioni, da parte dell’Assessorato della Sanità, alle delegazioni degli specialisti ambulatoriali veterinari sulla disponibilità delle risorse necessarie per tutto il territorio regionale», conclude il consigliere regionale Daniele Cocco. Commenti SASSARI - Il capogruppo in Consiglio regionale di Liberi e uniti Sardigna Daniele Cocco è intervenuto durante lavori della Sesta commissione Sanità, chiedendo chiarimenti all’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu sull’assegnazione delle ore di specialistica ambulatoriale a tempo indeterminato da parte dell’Assl di Sassari e, in particolare, sulla possibilità del completamento orario da parte degli specialisti ambulatoriali veterinari e dei professionisti già titolari a tempo indeterminato. «In base all'art. 20 dell’Accordo collettivo nazionale che disciplina i rapporti con gli specialisti ambulatoriali, le Azienda sanitarie, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi delle ore resesi disponibili, verificano la disponibilità al completamento dell'orario da parte degli specialisti ambulatoriali», ricorda Cocco.«Con l'avviso del 16 novembre, la Direzione sanitaria di Sassari ha pubblicato l'elenco delle ore di specialistica ambulatoriale resesi disponibili senza però indicare alcune figure specialistiche come quelle dei veterinari. Con un successivo avviso integrativo – sottolinea il capogruppo di Leu Sardigna - l’Assl di Sassari ha aggiunto anche le ore di “sanità animale” per i Distretti di Sassari, Alghero e Ozieri-Bono senza però dare seguito a quest’ultimo avviso integrativo nonostante l’autorizzazione da parte del responsabile del Servizio di sanità animale e le richieste avanzate dai sindacati».«Chiedo all’assessore di fare chiarezza sulla corretta procedura di assegnazione delle ore di specialistica veterinaria, come previsto dal contratto nazionale, da parte dell’Assl di Sassari anche in considerazione del fatto che le stesse richieste sono già state discusse in questa Commissione con ampie rassicurazioni, da parte dell’Assessorato della Sanità, alle delegazioni degli specialisti ambulatoriali veterinari sulla disponibilità delle risorse necessarie per tutto il territorio regionale», conclude il consigliere regionale Daniele Cocco.