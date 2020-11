Red 14:36 «No all´ennesimo centro commerciale» La coordinatrice della Lega a Sassari Marina Puddinu e il rappresentante leghista in Consiglio comunale Francesco Ginesu si esprimono contro il progetto di centro commerciale che dovrebbe sorgere tra Via Luna e Sole e Via degli Astronauti: «Si rischia di mettere in ginocchio il commercio del quartiere e di creare nuovi problemi urbanistici»







In Commissione, veniva presentata una modifica al piano urbanistico comunale nell'area tra Via Luna e Sole e Via degli Astronauti, dove è sito il terreno, attualmente di proprietà delle “Pie sorelle educatrici di San Giovanni Evangelista”, sul quale dovrebbe sorgere un centro commerciale. A giudizio della Lega, «la nuova struttura di vendita sarebbe un colpo di grazia al commercio del quartiere, in una zona in cui è già consistente la presenza di centri simili. Inoltre, la costruzione di un ennesimo centro commerciale va contro l'idea di città proposta dalla Lega, che parte dal sostegno alle piccole attività e da una riqualificazione del centro storico per una sua rinascita economica, culturale e lavorativa».



Nella foto: il consigliere comunale Francesco Ginesu Commenti SASSARI - Il progetto di un nuovo centro commerciale in zona Luna e Sole, a Sassari, non piace alla Lega che, con la coordinatrice cittadina Marina Puddinu e il consigliere comunale Francesco Ginesu, si esprime contro il Piano urbanisco attuativo della società cagliaritana “Maspa” proposto dalla Giunta Campus. Infatti, in Consiglio comunale, Ginesu ha abbandonato l'aula durante la riunione della Commissione Urbanistica, contribuendo a far mancare il numero legale per effettuare la votazione.In Commissione, veniva presentata una modifica al piano urbanistico comunale nell'area tra Via Luna e Sole e Via degli Astronauti, dove è sito il terreno, attualmente di proprietà delle “Pie sorelle educatrici di San Giovanni Evangelista”, sul quale dovrebbe sorgere un centro commerciale. A giudizio della Lega, «la nuova struttura di vendita sarebbe un colpo di grazia al commercio del quartiere, in una zona in cui è già consistente la presenza di centri simili. Inoltre, la costruzione di un ennesimo centro commerciale va contro l'idea di città proposta dalla Lega, che parte dal sostegno alle piccole attività e da una riqualificazione del centro storico per una sua rinascita economica, culturale e lavorativa».Nella foto: il consigliere comunale Francesco Ginesu