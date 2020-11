Red 18:11 Covid a Dorgali: Deriu chiama Comune e Regione «Il Comune e la Regione fughino ogni dubbio sulla gestione dell´emergenza», chiede con un´interrogazione il consigliere regionale del Partito democratico







«Per un adeguato supporto alla popolazione – prosegue il consigliere Dem – è indispensabile un piano organico e valido per il monitoraggio e il contenimento dei contagi a livello locale. Un piano che consenta al Comune di partecipare alle attività di screening e prevenzione organizzate dall’Ats e dagli altri enti interessati, così da contenere la diffusione del virus». A Dorgali, però, il numero dei positivi cresce giorno dopo giorno.



«Siamo preoccupati per la salute dei cittadini, è importante che il Comune fughi ogni dubbio in merito alla predisposizione di un piano per il monitoraggio e il contenimento dei contagi. Anche la Regione deve fare la sua parte e dare chiarimenti in riferimento all'attivazione del Centro operativo comunale di Dorgali per la gestione dell’emergenza a livello locale. In una situazione difficile come quella attuale – conclude il consigliere del Pd – è importante venire incontro alle esigenze dei cittadini e dare loro le risposte che meritano».



Nella foto: il consigliere regionale Roberto Deriu