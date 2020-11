Red 15:27 Incidente d´auto: l´ex sindaco Bruno al Pronto soccorso Questa mattina, all´incrocio tra Via degli Orti e Via Aldo Moro, ad Alghero, si è registrato un incidente che ha visto coinvolto una Fiat Ulisse e una Toyota Hybrid. I due conducenti sono stati accompagnati in ospedale: uno di questi è l´ex primo cittadino Mario Bruno



ALGHERO – Questa mattina (sabato), all'incrocio tra Via degli Orti e Via Aldo Moro, ad Alghero, si è registrato un incidente che ha visto coinvolto una Fiat Ulisse e una Toyota Hybrid. Alla base dello scontro, pare esserci una situazione di mancata precedenza. Nella carambola, la Fiat è andata poi ad abbattere un cartellone della segnaletica stradale ed un cestino dei rifiuti.



Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha provveduto ad accompagnare al Pronto soccorso dell'Ospedale Civile i due conducenti. Uno di questi è l'ex sindaco Mario Bruno. Le loro condizioni non sono apparse gravi ma, per precauzione, hanno effettuato i controlli del caso.



Sul posto anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, che hanno bonificato la zona, i Carabinieri del locale Comando e gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi del caso.