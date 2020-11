Red 23:21 Ersu: parte il servizio pasto take away Allestito nella mensa di Via dei Mille, a Sassari, un container per la distribuzione dei cestini da asporto come misura ulteriore per il contenimento del contagio da Sars-Cov 2







Il servizio sarà erogato esclusivamente su prenotazione on-line, che potrà essere compiuta sul sito internet istituzionale dell’Ente e sarà attivo sia per il pranzo, sia per la cena, dal lunedì al sabato (il sabato si potranno ritirare anche i pasti per la domenica). Il servizio sarà erogato, così come quello di mensa tradizionale, su tre turni: alle 12, 13 e 14 per il pranzo; 19, 20 e 21 per la cena. Anche se la consegna dei cestini avverrà all'esterno, gli studenti dovranno naturalmente avere cura, sia in coda, sia al ritiro del pasto, di indossare la mascherina protettiva e manterranno la distanza interpersonale secondo le prescrizioni vigenti imposte dal sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus. Il pranzo è prenotabile fino alle 9 del giorno di interesse (la relativa prenotazione è cancellabile fino alle 8), mentre la cena è prenotabile fino alle 15 del giorno di interesse (prenotazione cancellabile fino alle 14).



«La pandemia ci ha portati a ripensare alcuni servizi e cerchiamo di fare tesoro dell'emergenza per innovare e ampliare la nostra offerta anche per un prossimo futuro, si spera, libero dal Covid», sottolinea il presidente dell'Ersu Sassari Massimo Sechi. Per il direttore generale Antonello Arghittu, «Ersu Sassari, insieme a tutto il suo staff, ha dimostrato di saper reagire con tempestività alle criticità e questa ne è la dimostrazione. Da una necessità riusciamo a fare virtù e offrire quindi una fruizione più completa del servizio di ristorazione».