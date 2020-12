Red 13:29 Bitti: erogazione idrica ripristinata Realizzate condotte volanti per riavviare il servizio in tempi rapidi in gran parte del centro abitato. Interventi di riparazione in corso man mano che le strade vengono liberate dai detriti







Stanno proseguendo le verifiche e gli interventi nelle strade via via liberate dai detriti. Domenica, i tecnici di Abbanoa provveduto a posare una condotta provvisoria di by pass lungo Via Cavallotti, che ha consentito di ripristinare il servizio nelle zone alte. Ieri (lunedì), si è proceduto a ottimizzare il collegamento raccordandolo anche a un’altra condotta. Un ulteriore collegamento ha riguardato il ripristino dell’erogazione nella zona in cui è presente la caserma dei Carabinieri e l’Istituto scolastico che ospita il Coc. Lavori in corso anche per rialimentare la zona artigianale e in particolare il panificio Mannu. Da ieri, inoltre, sono state riparate oltre venti rotture su condotte secondarie dove sono presenti gli allacci alle utenze.



Proseguono le attività di ricerca e riparazione parallelamente alle attività di rimozione dei detriti dalle strade, sono state accertate alcune rotture in Via Brigata Sassari che, al momento, non risultano riparabili per la rilevante presenza di detriti e fango. Nella zona di Corso Vittorio Veneto, Via Deffenu e Via Musiu le condotte sono state riparate, ma gli elevati consumi, sia per le attività di pulizia delle abitazioni, sia per la possibile presenza di ulteriori perdite, condizione la pressione in rete. Dopo l'accertamento di tutti i danni che hanno interessato le condotte sarà possibile valutare gli interventi necessari per il ripristino definitivo anche sulla base dei lavori da eseguire per ripristinare le viabilità interrotte.