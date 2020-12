Red 18:07 400 anni UniCa: tavola rotonda con Fois e Mereu L´attualità della cultura umanistica per i 400 anni dell´Università degli studi di Cagliari. Marcello Fois e Salvatore Mereu parteciperanno alla tavola rotonda che venerdì inaugurerà le iniziative organizzate dalla Facoltà di Studi umanistici per la ricorrenza dell´Ateneo







L'incontro (che sarà trasmesso in diretta sul sito e sui social dell’Ateneo) si aprirà con gli interventi istituzionali del rettore Maria Del Zompo, del presidente della Facoltà Rossana Martorelli, di Loredana Lucarelli (direttrice del Dipartimento di Pedagogia, psicologia, filosofia) e di Ignazio Putzu (direttore del Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali). Seguirà la relazione di Eleonora Todde “Da Filosofia e arti a studi umanistici: la storia della Facoltà” che ripercorrerà la storia del polo umanistico. Alle 11, prenderà il via la tavola rotonda “La cultura umanistica e la sua attualità” moderata dai docenti Antioco Floris e Elisabetta Gola, con la partecipazione di Fois, Mereu, Mariagrazia Fanchi (Università Cattolica del Sacro Cuore), Francesca Piazza (Università di Palermo) e Stefano Pittaluga (Università di Genova).



La Facoltà di Studi umanistici ha scelto di celebrare i 400 anni dell’Ateneo ripercorrendo la propria storia e proiettando il suo percorso culturale e scientifico nell’attualità. Dopo l’evento inaugurale, seguirà un ricco calendario di incontri e tavole rotonde, che approfondiranno le discipline afferenti alla Facoltà attraverso il coinvolgimento di docenti ed esperti. I temi riguarderanno le arti e lo spettacolo, i beni culturali, la cultura classica, la formazione, la scuola, l’università e la ricerca: il programma è disponibile sul sito internet dell’Ateneo. Il percorso della Facoltà è completato dalla mostra multimediale “Humanities. Storie, idee e persone degli studi umanistici all’Università di Cagliari”, che sarà inaugurata in primavera.



