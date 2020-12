Red 14:19 Nuoro: Dup in Consiglio regionale La massima assise cittadina si riunirà domani mattina per trattare i due punti all´Ordine del giorno: la discussione e deliberazione del Documento unico di programmazione e l´approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022



Commenti NUORO – Il Consiglio comunale di Nuoro è stato convocato in seduta pubblica ordinaria in prima convocazione per domani, venerdì 4 dicembre, dalle 9 alle 14 (ultimo appello alle 10). Due i punti all'Ordine del giorno inseriti dal presidente della massima assise cittadina Sebastiano Cocco. Si inizierà con la discussione e la conseguente deliberazione del Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022. Poi, spazio all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.