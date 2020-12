Red 16:03 Allerta meteo: codice giallo nell´Isola Nuovo avviso di criticità per rischio idraulico, idrogeologico e idrogeologico per temporali nell´Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro







«I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento e potranno assumere la caratteristica di temporali forti. Inoltre, nel periodo di riferimento di questo avviso, le precipitazioni cumulate potranno essere localmente elevate», conclude la nota. Commenti CAGLIARI – Nuovo avviso di criticità per rischio idraulico, idrogeologico e idrogeologico per temporali in Sardegna. Oggi (venerdì), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per “Codice Giallo (criticità ordinaria) dalle 18 di oggi alle 23.59 di domani, sabato 5 dicembre.Rischio idrogeologico sull'area di allerta Iglesiente e rischio idraulico, idrogeologico e idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Questo perchè, «Dal pomeriggio di oggi e fino al primo pomeriggio di domani si prevedono precipitazioni e temporali sparsi concentrati prevalentemente sul settore occidentale», si legge nell'avviso.«I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento e potranno assumere la caratteristica di temporali forti. Inoltre, nel periodo di riferimento di questo avviso, le precipitazioni cumulate potranno essere localmente elevate», conclude la nota.