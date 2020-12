Cor 19:36 Lavori pubblici, Mulas: ora Caval Marì Christian Mulas, capogruppo in aula ad Alghero di Fratelli d´Italia: È ora che quel posto, vista la sua posizione privilegiata, cessi di essere un simbolo di declino e torni ad essere un luogo vivo, destinato ad un uso e a funzioni, capaci, magari, di creare ricchezza e reddito







«Come da impegno preso con i cittadini nel giorno delle elezioni, l'Amministrazione ha intrapreso un percorso di riqualificazione e recupero degli spazi urbani: tra gli obiettivi ci sono l'ex Cotonificio, il Balaguer e l'Ex Mercato civico di via Sassari. Investimenti simili sono fondamentali anche alla luce delle sfide economiche che la pandemia ci ha messo davanti. È importante allora non trascurare l'ex Cavallino Bianco, per riqualificare uno degli spazi più belli e centrali del nostro Lungomare», conclude Mulas. Commenti ALGHERO - «Con una importante delibera il Consiglio comunale è intervenuto sull'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, che vede importanti interventi per il restauro e il recupero del Ponte Serra e del ponte di Fertilia, per la manutenzione dei ponti e della viabilità rurale, ma anche per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico delle scuole. Ora è bene concentrarsi sul rilancio di un altro importante spazio urbano: il Caval Marì, che è stato uno dei simboli del boom economico e del turistico algherese».Così Christian Mulas, capogruppo in aula ad Alghero di Fratelli d'Italia. «È ora che quel posto, vista la sua posizione privilegiata, cessi di essere un simbolo di declino e torni ad essere un luogo vivo, destinato ad un uso e a funzioni, capaci, magari, di creare ricchezza e reddito».«Come da impegno preso con i cittadini nel giorno delle elezioni, l'Amministrazione ha intrapreso un percorso di riqualificazione e recupero degli spazi urbani: tra gli obiettivi ci sono l'ex Cotonificio, il Balaguer e l'Ex Mercato civico di via Sassari. Investimenti simili sono fondamentali anche alla luce delle sfide economiche che la pandemia ci ha messo davanti. È importante allora non trascurare l'ex Cavallino Bianco, per riqualificare uno degli spazi più belli e centrali del nostro Lungomare», conclude Mulas.