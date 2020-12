G.M.Z. 17:55 «Cap d´Any bocciato dal click, così non funziona» click sulla legge 7 che per la prima volta in 25 anni taglia fuori dai contributi sui grandi eventi regionali perfino il Cap d'Any di Alghero. Recriminazioni in assessorato a Cagliari Eventi, Alghero stroncata : arrivano solo 9mila euro

«Proprio quest'anno che anche 10mila euro avrebbero fatto la differenza per la Fondazione, ci ritroviamo con un sitema che non ha funzionato» precisa il sindaco che avrebbe già fatto sentire tutta la contrarietà al bando così formulato e pubblicato all'assessore regionale al turismo Gianni Chessa. La mazzata per Alghero ha anche interessato il Parco di Porto Conte: niente contributi per le "Emozioni di primavera". Commenti ALGHERO - «E' un sistema che non da nessuna discrezionalità a chi deve valutare, messo su semplicemente per questioni di velocità. Un sistema che comunque non funziona, spero che se ne siano tutti resi conto in assessorato». Così il sindaco di Alghero Mario Conoci bolla il bando asulla legge 7 che per la prima volta in 25 anni taglia fuori dai contributi sui grandi eventi regionali perfino il Cap d'Any di Alghero.«Sottoporre tutti ad una lotteria è sbagliato» rincara la dose Conoci che sottolinea «mai come in questi periodi c'è bisogno e necessità di avere certezza delle risorse su cui fare affidamento per poter programmare nel milgiore dei modi attività e manifestazioni». Il sindaco ben capisce le diffocoltà in cui ci si ritrova al Quarter per far fronte a tutte le spese per garantire un capodanno all'altezza della tradizione, ma allo stato attuale da Cagliari non arrivano nuovi soluzioni.«Proprio quest'anno che anche 10mila euro avrebbero fatto la differenza per la Fondazione, ci ritroviamo con un sitema che non ha funzionato» precisa il sindaco che avrebbe già fatto sentire tutta la contrarietà al bando così formulato e pubblicato all'assessore regionale al turismo Gianni Chessa. La mazzata per Alghero ha anche interessato il Parco di Porto Conte: niente contributi per le "Emozioni di primavera".