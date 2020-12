A.B. 18:00 Cagliari, buon pari a Verona Nel match valido per la decima giornata del campionato di serie A, i rossoblu pareggiano 1-1 sul manto erboso dello stadio “Marc´Antonio Bentegodi”. Alla rete di Zaccagni al 20´, ha risposto Marin al 47´







PRIMO TEMPO. Al 6', cross dalla destra ed è la traversa a dire di no a Di Carmine. L'azione prosegue: Cragno devia sul palo una conclusione di Faraoni, poi è Di Carmine a mettere in rete. Esultanza scaligera, ma il Var annulla tutto: l'attaccante locale era in fuorigioco. Partita intensa e al 20' arriva il vantaggio gialloblu con Zaccagni che, innescato da Faraoni, batte Cragno. Un minuto dopo, ammonito Ceccherini che, diffidato, salterà la prossima sfida. Al 24', ci prova Pavoletti in acrobazia, ma Faraoni salva tutto. Quattro minuti dopo, Marin chiama in causa Silvestri. Al 39', punizione per il Verona, Dawidowicz anticipa tutti di testa, ma non inquadra lo specchio della porta. Un minuto dopo, Tameze ci prova da fuori, Marin devia e palla di poco sul fondo. Si va al riposo sull'1-0 Verona.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue della prima frazione di gioco. Al 47', tacco di Pavoletti per Marin, che resiste agli avversari, entra in area e batte Silvestri: 1-1. Sei minuti dopo, Salcedo e Lovato al posto di Tameze e Lazovic. Al 57', Zappa scende sulla destra e mette in mezzo per l'accorrente di Pavoletti, che calcia oltre il secondo palo. Cinque minuti dopo è Sottil a innescare Pavoletti, ma la mira è ancora larga. Al 64', Silvestri e la traversa salvano il Verona sull'incornata di Pavoletti. Due minuti dopo, Colley e Favilli subentrano a Zaccagni e Di Carmine. Salcedo si fa vedere subito con un colpo di testa alto. Al 71', Cragno è pronto su Dimarco. Quattro minuti dopo, il portiere del Cagliari esce male sul cross di Faraoni, ma Colley non ne approfitta di testa. Subito dopo, fuori Pavoletti e dentro Cerri. Al 78', Favilli si muove bene al limite dell'area, ma calcia alto. Al minuto 80, giallo per Salcedo. Due minuti dopo, Lykogiannis e Oliva sostituiscono Tripaldelli e Marin. Un minuto dopo, Sottil per Joao Pedro e palla alta. All'84', traversone di Dimarco e Favilli arriva in ritardo all'appuntamento con la deviazione sottoporta. L'arbitro concede 3' di recupero. Sottil cede il posto a Tramoni.



VERONA-CAGLIARI 1-1:

VERONA: Silvestri, Faraoni, Lazovic (8'st Lovato), Di Marco, Ceccherini, Dawidowicz, Tameze (8'st Salcedo), Veloso, Barak, Zaccagni (21'st Colley), Di Carmine (21'st Favilli). Allenatore Juric.

CAGLIARI: Cragno, Zappa, Walukiewicz, Carboni, Tripaldelli (37'st Lykogiannis), Faragò, Marin (37'st Oliva), Rog, Joao Pedro, Sottil (45'st Tramoni), Pavoletti (30'st Cerri). Allenatore Eusebio Di Francesco.

ARBITRO: Gianluca Manganiello di Pinerolo.

RETI: 20' Zaccagni, 2'st Marin.



