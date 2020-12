Red 16:14 Cedac: al via i rimborsi Il Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo in Sardegna informa spettatori e abbonati che, nell´impossibilità di riprendere la Stagione di prosa e di danza 2019-2020 a Cagliari e Sassari, a partire da oggi, saranno avviate le procedure per i rimborsi relativi ai ratei di abbonamento non fruiti a chi ne abbia fatto regolare richiesta entro la scadenza del 30 novembre







Nell'auspicio di un futuro ritorno alla normalità della programmazione, con la riproposizione degli spettacoli “sospesi” accanto a nuovi titoli nei prossimi cartelloni, il presidente Antonio Cabiddu rivolge «un sentito ringraziamento a ciascuno dei tantissimi abbonati che hanno scelto di sostenere il teatro e l'attività del Cedac, rinunciando volontariamente al rimborso previsto. Si tratta di un gesto di grande generosità e fiducia che in questi tempi difficili conferma il gradimento e l'affetto del nostro pubblico e il riconoscimento del ruolo fondamentale dell'arte e della cultura nella nostra Isola». Commenti CAGLIARI – Il Cedac/Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo in Sardegna informa spettatori e abbonati che, nell'impossibilità di riprendere la Stagione di prosa 2019-2020 al Teatro Massimo di Cagliari, la Stagione di danza 2019-2020 all'Auditorium del Conservatorio “G.Pierluigi da Palestrina” di Cagliari e la Stagione di prosa & danza al Teatro Comunale di Sassari, a partire da domani, venerdì 11 dicembre, saranno avviate le procedure per i rimborsi relativi ai ratei di abbonamento non fruiti a chi ne abbia fatto regolare richiesta entro la scadenza del 30 novembre. Le disposizioni contenute nel Dpcm del 3 dicembre e valide fino al 15 gennaio 2021 rendono al momento impraticabile la ripartenza delle stagioni nei due capoluoghi, oltre a procrastinare ulteriormente la ripresa delle attività di spettacolo dal vivo e la programmazione della Stagione di prosa, musica, danza e teatro circo 2020-2021 del Circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo in Sardegna.Nell'auspicio di un futuro ritorno alla normalità della programmazione, con la riproposizione degli spettacoli “sospesi” accanto a nuovi titoli nei prossimi cartelloni, il presidente Antonio Cabiddu rivolge «un sentito ringraziamento a ciascuno dei tantissimi abbonati che hanno scelto di sostenere il teatro e l'attività del Cedac, rinunciando volontariamente al rimborso previsto. Si tratta di un gesto di grande generosità e fiducia che in questi tempi difficili conferma il gradimento e l'affetto del nostro pubblico e il riconoscimento del ruolo fondamentale dell'arte e della cultura nella nostra Isola».