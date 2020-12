Red 11:50 Concessioni, Pulina e Monti incalzano Conoci I consiglieri comunali algheresi del Gruppo Misto di Alghero, Giovanni Monti e Monica Pulina, sollecitati da diversi imprenditori danno la "sveglia" all´Amministrazione Conoci chiedendo «che sia data una pronta risposta, visto i tempi ristrettissimi, ai soggetti aventi titolo»







«E' facile comprendere i livelli occupazionali che verrebbero garantiti ed aumentati. Altresì – spiegano i due consiglieri di Maggioranza - il dovuto rinnovo permetterebbe agli imprenditori un più facile accesso al credito, programmando investimenti (che visto l'attuale incertezza definiamo “coraggiosi”) migliorativi per l'impresa».



«Ribadiamo quindi la necessità del rilascio a ciascuno degli aventi diritto, del dovuto titolo concessorio. In questa fase difficilissima per le imprese e famiglie, è dovere dell'Amministrazione dare impulso con celerità a quanto di propria competenza alimentando fiducia e speranza», concludono sferzanti Giovanni Monti e Monica Pulina (nella foto).