Red 21:03 Meteo: è codice giallo nell´Isola Avviso di allerta per criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. L´allerta vale per l´intera giornata di domani



Commenti CAGLIARI – Ennesima allerta meteo in Sardegna. Oggi (venerdì), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per “Codice giallo” (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. L'allerta vale per l'intera giornata di domani, sabato 12 dicembre, dalle 00 alle 23.59.