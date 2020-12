Perseguita una famiglia: 46enne in manette

11/12/2020 Laboratorio della droga: arresti ad Alghero Per tre algheresi, l’Autorità giudiziaria ha emesso la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nel corso dell’operazione “Corto circuito”, sono stati sequestrati complessivamente circa 255grammi di cocaina, 1050grammi di marijuana, 17 grammi di eroina e 0,46grammi hashish

10/12/2020 Estorsione e violenza sessuale: romeno in manette La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino romeno già indagato per estorsione e violenza sessuale

10/12/2020 Coffee shop illegale a Santa Teresa: tre arresti I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato tre cittadini sub-sahariani. La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare 8,1grammi di marijuana, 4,6grammi di morfina, vario materiale per il consumo e il confezionamento delle sostanze, e 450euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita

9/12/2020 Olbia: 27kg di marijuana in un capannone Questa mattina (mercoledì), i Carabinieri della Stazione di Olbia centro e del Nucleo Operativo e radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno tratto in arresto tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

9/12/2020 Fumo a La Maddalena: arrestato 19enne Lunedì mattina, i Carabinieri della Stazione de La Maddalena hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare, con il conseguente arresto di un giovane per detenzione ai fini di spaccio

10/12/2020 Quasi 10kg di droga in casa: cagliaritano in manette Un 51enne, già noto alle Forze dell´ordine, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Cagliari. In casa, gli sono stati trovati 5,7chilogrammi di marijuana, 3,5chilogrammi di hashish, circa 20grammi di cocaina, soldi e quanto necessario per confezionare le dosi