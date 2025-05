S.A. 7:59 Ad Alghero tributo ai Beatles Una serata interamente dedicata alla leggendaria band di Liverpool, che ha segnato la storia della musica mondiale. In scena I Vaghi, formazione sarda tra le più apprezzate del panorama nazionale. Appuntamento al Poco Loco venerdì 16 maggio



ALGHERO - Prosegue con grande successo la rassegna musicale “Non Solo Jazz”, ideata da Bayou Club Events in collaborazione con il Poco Loco di Alghero. Il terzo appuntamento è in programma per venerdì 16 maggio alle ore 22:30, con un concerto che promette emozioni e grande musica: sul palco dello storico locale algherese saliranno i The Vaghi – Beatles Tribute Band.



Una serata interamente dedicata alla leggendaria band di Liverpool, che ha segnato la storia della musica mondiale. I Vaghi, formazione sarda tra le più apprezzate del panorama nazionale, porteranno in scena uno spettacolo fedele, coinvolgente e carico di atmosfera, capace di far rivivere le sonorità, lo stile e l’energia degli indimenticabili anni ’60.



Un vero e proprio viaggio nel tempo, tra chitarre Rickenbacker, Epiphone e Gretsh, amplificatori Vox, batteria Ludwig, basso violino Hofner e gli iconici abiti beatlesiani. Il tutto suonato e interpretato con grande precisione e passione: John: Gabriele Grecu, Paul: Marcello Ibba, George: Giuseppe Cocco, Ringo: Mauro Vacca. Il concerto si terrà presso il Poco Loco, in via Gramsci 8 ad Alghero, con inizio alle ore 22:30.