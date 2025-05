S.A. 11:42 Oltre 30 eventi alla Festha Manna di Porto Torres Tutto pronto per l’edizione 2025 della Festha Manna che si preannuncia particolarmente ricca, con oltre 30 eventi che si snoderanno da fine maggio a fine giugno, culminando nei giorni 7, 8 e 9 giugno



PORTO TORRES - Riti secolari, tradizione identitaria, cultura e spettacolo, arte ed enogastronomia. Porto Torres si prepara alla Festha Manna con un’edizione 2025 che si preannuncia particolarmente intensa e ricca di appuntamenti. Oltre 30 gli eventi in programma a partire dalla fine del mese di maggio fino al 21 giugno, con il culmine nei giorni 7, 8 e 9 giugno. Cuore pulsante della Festha Manna è la devozione per i Santi Gavino, Proto e Gianuario capace di richiamare, ogni anno in città, un gran numero di fedeli e visitatori da ogni angolo della Sardegna, sia per onorare il culto dei Martiri Turritani e sia per partecipare alla grande festa di popolo, tra le più partecipate dell’isola.

I momenti religiosi più significativi saranno, come da tradizione, le celebrazioni liturgiche della Pentecoste e la processione di domenica 8 giugno, quando i simulacri lignei dei Martiri faranno rientro dalla chiesetta di Balai Vicino alla maestosa Basilica di San Gavino.



La sera precedente, sabato 7 giugno, dalla Cattedrale di San Nicola di Sassari partirà il pellegrinaggio notturno alla volta della Basilica di San Gavino dove, la mattina di lunedì 9 giugno, sarà celebrato il Solenne Pontificale, uno dei momenti spiritualmente più sentiti dell’intera festa.

Ma la Festha Manna è anche un grande contenitore culturale, artistico e identitario. Tra gli appuntamenti più attesi c’è l'attesissimo concerto contraddistinto dal logo “Note sotto la Torre" che avrà come protagonista Alex Britti. Il cantautore e chitarrista romano, autore di successi come Solo una volta (o tutta la vita), Oggi sono io, Mi piaci e tanti altri famosissimi brani, sabato 7 giugno salirà sul palco allestito davanti alla Torre Aragonese di Piazza Colombo che negli anni scorsi ha ospitato artisti del calibro di Noemi, Le Vibrazioni e i Modena City Ramblers.



Il ricco e variegato calendario, predisposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni, le attività commerciali del territorio e la Pro Loco, propone anche una serie di eventi legati alla tradizione e alla cultura identitaria. Tra questi la tradizionale Sagra del Pesce (in programma per il 1° giugno), la suggestiva Regata del Pescatore (il 7 giugno), la Fiera di San Gavino (7,8 e 9 giugno) e l’avvincente Palio di Santu Bainzu che chiuderà la manifestazione il 21 giugno. A completare il quadro spettacoli folkloristici, rassegne culturali e identitarie e tante occasioni per gustare i sapori tipici della cucina turritana. Il programma sarà ulteriormente arricchito con diversi appuntamenti curati dal CCN Botteghe Turritane i cui ultimi dettagli sono in fase di definizione.