S.A. 9:28 Rete Oncologica: istituita Cabina di regia



CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, ha dato il via libera all’istituzione di una Cabina di regia composta da medici oncologi di fama internazionale, che fornirà supporto nel coordinamento strategico della Rete oncologica regionale (ROR). L’organismo non comporterà costi aggiuntivi al bilancio regionale. «Con la creazione della Cabina di regia – afferma l’assessore Bartolazzi – rafforziamo la Rete oncologica regionale, che si potrà così avvalere dell’apporto di figure professionali di altissimo profilo che forniranno un prezioso supporto nelle attività di coordinamento. Inoltre, la presenza di queste figure di altissimo rilievo consentirà ai reparti di Oncologia della Sardegna che posseggano i requisiti, di partecipare a trials clinici nazionali e/o internazionali su farmaci innovativi e sperimentali, nonostante non sia presente nell’isola un IRCCS oncologico».



Dell’organismo faranno parte il professor Paolo Ascierto, del Dipartimento Tumori Cutanei, Immunoterapia Sperimentale e Terapie Innovative - Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli, il professor Giuseppe Curigliano, dell’Università La Statale di Milano ed Istituto Europeo di Oncologia (IEO), il professor Michele Maio, direttore del Centro di Immunoterapia oncologica, Santa Maria delle Scotte di Siena e il professor Paolo Marchetti, direttore scientifico dell’IDI-IRCCS di Roma. Il provvedimento è stato adottato a integrazione della delibera del 17 novembre 2023, con la quale, tra l’altro, era stato approvato il Piano della Rete oncologica regionale e istituito il Molecular Tumor Board della Regione Sardegna, dando mandato all’assessore della Sanità di nominare i componenti degli organi della Rete Oncologica Regionale.



Deliberazione che, a sua volta, integrava quella del 30 gennaio 2018, attraverso cui sono stati definiti i livelli della Rete Oncologica: Coordinamento, Comitato scientifico, Presidi Hub and Spoke, Centri di accoglienza e supporto (CAS), Gruppi interdisciplinari di cura (GIC); e Gruppi di lavoro specifici per attività di supporto. «Facendo seguito alle delibere – spiega l’assessore Bartolazzi – sono state avviate le manifestazioni di interesse per la costituzione del Comitato scientifico e del Molecolar Tumor Board. Tuttavia, al fine di garantire un alto livello scientifico e per massimizzare il livello di operatività della rete oncologica regionale, occorreva un’ulteriore integrazione, prevedendo la creazione della Cabina di regia». Nella delibera approvata oggi dall’esecutivo, viene stabilita anche l’integrazione del coordinamento con un comitato tecnico-operativo ristretto, finalizzato ad assicurare una maggiore operatività del coordinamento stesso nell’esecuzione degli indirizzi politico-amministrativi impartiti.