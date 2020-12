Antonio Burruni 14:40 Serie A: Cagliari, che peccato Sul manto erboso della Sardegna Arena, finisce 1-3 la sfida tra Cagliari e Inter, con i padroni di casa in vantaggio fino a 13' dalla fine. Alla rete di Sottil al 41', hanno risposto Barella al 77', D'Ambrosio all'83' e Lukaku al 93'







PRIMO TEMPO. Subito un buon Cagliari, ma la prima occasione è dell'Inter, all'8', con Cragno che respinge prima su Lukaku e poi su Eriksen (fondamentale Walukiewicz). Un minuto dopo, ammonito Faragò. All'11', Eriksen mette in mezzo per Bastoni, che gira oltre la traversa da ottima posizione. Due minuti dopo, scambio Lukaku-Sanchez e Cragno dice ancora di no al rasoterra del belga. Al 14', cross dalla destra, incornata di Sanchez e il portiere rossoblu si salva con i piedi. Al quarto d'ora, giallo per Darmian. Al 22', Rog ci prova dai venti metri, ma senza inquadrare lo specchio della porta. Un minuto dopo, Cragno ancora provvidenziale su una conclusione di Sanchez da ottima posizione. Al 24', Cragno respinge un corner di Eriksen, poi blocca la conclusione centrale da fuori dell'ex rossoblu Barella. Al 37', cross di Darmian dalla destra, Barella in acrobazia la gira oltre il secondo palo. Quattro minuti dopo, è il Cagliari ad andare in vantaggio con Sottil, che si vede respinto il primo tiro dai difensori, ma il diagonale al volo lascia fermo Handanovic: 1-0. Un minuto dopo è Peresic ad avere un'ottima conclusione ma, libero, calcia male il diagonale rasoterra, che si perse sul fondo. L'arbitro concede 2' di recupero. Al 45', Faragò arriva sul fondo, tocca per Zappa che calcia forte e Pavoletti, sottomisura, devia sul fondo da due passi. Si va al riposo sull'1-0 Cagliari.



SECONDO TEMPO. L'Inter torna in campo con Hakimi al posto di Peresic, mentre il Cagliari ripropone gli stessi undici che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 49', cross di Darmian dalla sinistra e Skriniar, contrastato da Carboni, mette oltre la traversa. Cinque minuti dopo, cross dalla sinistra di Sottil, Skriniar devia verso la propria porta, ma Handanovic è attento. Al 57', doppio cambio nerazzurro, con Sensi e Young per Eriksen e Darmian. Un minuto dopo, Young scende sulla sinistra e calcia un diagonale che chiama Cragno alla deviazione in angolo. Al 67', doppio cambio rossoblu, con Nandez e Klavan al posto di Sottil e Faragò. Quattro minuti dopo, Conte tenta il tutto per tutto, con Martinez al posto di Bastoni. Al 74', Cerri subentra a Pavoletti. Due minuti dopo, una conclusione di Sensi viene deviata in angolo. La battuta dalla bandierina è respinta da Cragno, conclusione al volo di Barella, che insacca al volo: 1-1. L'inter esaurisce i cambi all'82', con D'Ambrosio al posto dell'infortunato Hakimi. Sul primo corner a disposizione, calciato da Barella, proprio D'Ambrosio trova il colpo di testa vincente sul secondo palo. All'87', Cragno si salva di piede su Lukaku. Un minuto dopo, Carboni scende sulla sinistra e mette forte al centro per Cerri che, da due passi, mette incredibilmente sul fondo. Simeone subentra a Carboni. L'arbitro concede 5' di recupero. Al 90', ci prova Lukaku, la deviazione di Walukiewicz manda la palla di poco oltre il palo. Nel terzo minuto di recupero, anche Cragno nell'area dell'Inter per saltare su un corner, batti e ribatti e parte il contropiede di Lukaku, che scarica in rete la palla dell'1-3.



CAGLIARI-INTER 1-3:

CAGLIARI: Cragno, Faragò (22'st Klavan), Walukiewicz, Carboni (43'st Simeone), Lykogiannis, Marin, Rog, Zappa, Joao Pedro, Sottil (22'st Nandez), Pavoletti (29'st Cerri). Allenatore Eusebio Di Francesco.

INTER: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni (26'st Martinez), Darmian (12'st Young), Barella, Brozovic, Eriksen (12'st Sensi), Perisic (1'st Hakimi, 37'st D'Ambrosio), Lukaku, Sanchez. Allenatore Antonio Conte.

ARBITRO: Fabrizio Pasqua di Tivoli.

RETI: 41' Sottil, 32'st Barella, 38'st D'Ambrosio, 48'st Lukaku.



