Cor 15:20 Natale buio e triste, mai successo in trent´anni Niente luminarie, «non era mai successo» denuncia con amarezza la Confcommercio: in 30 anni mai la città di Alghero si era presentata così buia e triste. L´appello dei commercianti: «Non è pensabile che Alghero rimanga senza luci, soprattutto in un momento così difficile per le attività»



ALGHERO - «Un Natale senza luci, in questo particolare periodo storico, è un Natale ancor più triste di quanto già non lo sia». Il grido d'allarme arriva direttamente dal presidente provinciale Confcommercio, Massimo Cadeddu, che non vuole credere alla scelta dell'Amministrazione comunale di Alghero di non aver previsto l'installazione di luminarie nelle vie della città di Alghero per il periodo natalizio. Non era mai successo: «in 30 anni - sottolinea - mai la città si era presentata così buia e triste».



«Non è pensabile che Alghero rimanga senza luci, soprattutto in un momento simile, dove la contrazione dei consumi è sotto gli occhi di tutti e la città alle ore 18 rischia di spegnersi definitivamente complice la chiusura dei pubblici esercizi». Sono parole di fuoco quelle indirizzate in prima istanza all'assessore alle Attività Produttive del comunale, Giorgia Vaccaro, ma di rimbalzo a tutta la Giunta comunale algherese.



«Confcommercio sta recependo in questi giorni ed in queste ore istanze pesantissime da parte di esercenti che già disperati per la drammatica situazione non vogliono credere che da parte dell’amministrazione comunale non ci sia un segnale in tal senso. Gli arredi urbani sotto Natale, soprattutto l'illuminazione, sono sempre stati alla base di ogni iniziativa» conclude con estrema amarezza Massimo Cadeddu, che ancora spera in un repentino ripensamento da parte dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conoci.



Nella foto: Massimo Cadeddu, Confcommercio