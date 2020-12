Red 14:07 Covid: Assl Sassari potenzia sostegno psicologico La Direzione dell´Azienda potenzia il servizio di sostegno psicologico per i cittadini in isolamento domiciliare e per gli operatori sanitari impegnati nel contrastare l’emergenza pandemica in atto. Gruppo di psicologia dell´emergenza è operativo anche nei Distretti di Alghero e Ozieri







L'e-mail, alla quale deve essere allegata l'impegnativa, deve contenere i dati del paziente, i suoi contatti telefonici e le necessità psicologiche. Il servizio di sostegno psicologico, coordinato da Irene Melis, resterà attivo fino alla conclusione dell’emergenza pandemica. Commenti ALGHERO - Con la crescita delle condizioni di stress alle quali sono sottoposti sia i cittadini in stato di isolamento domiciliare, sia gli operatori sanitari impegnati nel contrastare l’emergenza pandemica, la Direzione dell'Assl Sassari ha potenziato il servizio di supporto psicologico. Da questa settimana, oltre al Distretto di Sassari, anche nei Distretti di Alghero e Ozieri è operativo il Gruppo di psicologia dell’emergenza composto da nove psicologi e da uno psichiatra.I dieci componenti del team assistono telefonicamente i pazienti in condizione di isolamento domiciliare e gli operatori sanitari impegnati nel contrastare l’emergenza pandemica per fronteggiare al meglio lo stress, aumentare le competenze psichiche ed emozionali e consentire l’elaborazione dell’esperienza vissuta. Il servizio di supporto psicologico può già essere richiesto dal medico di Medicina generale o dai medici delle Unità speciali di continuità assistenziale, inviando una e-mail all'indirizzo web psicologicovid.asslsassari@atssardegna.it.L'e-mail, alla quale deve essere allegata l'impegnativa, deve contenere i dati del paziente, i suoi contatti telefonici e le necessità psicologiche. Il servizio di sostegno psicologico, coordinato da Irene Melis, resterà attivo fino alla conclusione dell’emergenza pandemica.